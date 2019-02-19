Около 40 населенных пунктов Дагестана остались без электроснабжения из-за непогоды

МАХАЧКАЛА, 19 февраля. /ТАСС/. Почти 40 населенных пунктов Дагестана, где проживают в общей сложности около 15 тыс. человек, остались без электроснабжения из-за сильного ветра и снега, сообщает во вторник Ситуационно-аналитический центр (САЦ) Минэнерго России.

"19 февраля с 09:00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер 22-25 м/с, снег) происходят массовые аварийные отключения в распределительных сетях... Без электроснабжения остались бытовые потребители 38 населенных пунктов - около 15 тыс. человек", - говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 16 бригад в составе 64 человек и 20 единиц техники.

Как сообщили журналистам в пресс-службе АО "Дагестанская сетевая компания", в связи с этим дагестанские энергетики перешли на особый режим работы. "Из-за резкого ухудшения погодных условий частично обесточены Буйнакский, Левашинский, Дербентский, Гергебильский, Гумбетовский, Хунзахский, Казбековский районы республики", - уточнили в пресс-службе компании.