В Дербентском районе Дагестана ввели режим КТО

МАХАЧКАЛА, 19 февраля. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) был введен во вторник утром на территории Дербентского района Дагестана, сообщил ТАСС представитель пресс-службы оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в республике.

"Режим КТО введен в 10:55 мск в административных границах Дербентского района", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в районе ищут боевиков и их пособников.

По данным оперативного штаба, в период проведения контртеррористической операции до особого распоряжения в Дербентском районе будет действовать ряд ограничений, в том числе у граждан будут проверять документы, удостоверяющие личность, а в случае их отсутствия - доставлять в органы МВД. Кроме того, будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов на улицах, дорогах в пределах административных границ района.

В новость были внесены изменения (11:43 мск) — добавлены подробности