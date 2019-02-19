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Обыски в Щелкове ведутся по делу экс-главы управления земельных отношений Андрусенко

Его арестовали в июне 2018 года

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Обыски, которые проходят в администрации Щелковского района Московской области, ведутся в рамках возбужденного в 2018 году дела в отношении экс-начальника управления земельных отношений администрации муниципалитета Виталия Андрусенко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации Щелковского района.

"Проходят обычные следственные мероприятия, которые являются продолжением дела, возбужденного в июне 2018 года (в отношении Андрусенко - прим. ТАСС). Администрация полностью сотрудничает со следствием и при этом работает в штатном режиме", - сказали в пресс-службе муниципалитета.

Андрусенко был арестован в июне прошлого года по обвинению в получении взятки в размере 20 млн рублей.

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