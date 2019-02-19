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В ДТП с микроавтобусом в Ростовской области погибли шесть человек

Ранее сообщалось о трех погибших
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© Владимир Смирнов/ТАСС, архив

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Шесть человек, по уточненным данным, погибли в ДТП с микроавтобусом на 999-м километре трассы "М-4" Дон в Ростовской области, семеро пострадали. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.

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"По уточненной информации, 13 человек пострадали, из них шесть погибли", - сказали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения автомобилей "КамАЗ", Hyundai Elantra и пассажирского микроавтобуса, следовавшего из Ростова в Миллерово, погибли три человека и еще десять пострадали.

В новость были внесены изменения (14:29 мск) - обновлено число погибших. 

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