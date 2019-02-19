Две школы и несколько ТЦ в Петербурге эвакуированы из-за сообщений о минировании

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Ученики и работники школы в Центральном и Кировском районах Петербурга во вторник были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах, по этой же причине прошла эвакуация в нескольких торговых центрах города.

"Две школы в Центральном и Кировском районах эвакуированы. Как и раньше, причиной стали анонимные сообщения о минировании. Еще прошла эвакуация в нескольких ТЦ в центре города", - сказал собеседник агентства.

Анонимные сообщения о лжеминировании поступают в административные заведения, торговые центры и рестораны Петербурга четвертый день подряд. Как сообщили журналистам в пресс-службе городского комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, накануне из-за этих сообщений были эвакуированы около 90 тыс. человек. Спасатели, сотрудники Росгвардии проверили более тысячи зданий и сооружений, ни одно сообщение не подтвердилось.

"У города, полиции, спасателей и других профильных ведомств достаточно сотрудников, сил и средств, чтобы оперативно справляться с подобными нештатными ситуациями. Стоит отметить, что граждане с пониманием отнеслись к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности. Эта ситуация лишний раз подтверждает крепкий характер петербуржцев, тот факт, что нас так просто не напугать, особенно таким подлым способом", - процитировали в пресс-службе слова председателя комитета Ольги Аришиной.