Более тысячи человек эвакуировали из ТЦ в Москве и области из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Торговые центры "Парус", "Капитолий" и "Метрополис" в Москве, а также ТЦ "Капитолий" в Московской области эвакуированы после анонимных сообщений об угрозе взрыва. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, всего эвакуировано около тысячи человек.

"Сообщения об угрозе взрыва поступили в ТЦ "Парус" на Локомотивном проезде, ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе, ТЦ "Капитолий" на Проспекте Вернадского в Москве, а также в ТЦ "Капитолий" в Орехово-Зуеве. Всего из торговых центров эвакуировано более 1 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в торговых центрах в настоящее время работают полицейские и кинологи, которые обследуют здания.