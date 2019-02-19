{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Более тысячи человек эвакуировали из ТЦ в Москве и области из-за сообщений о минировании

Сейчас торговые центры обследуют кинологи

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Торговые центры "Парус", "Капитолий" и "Метрополис" в Москве, а также ТЦ "Капитолий" в Московской области эвакуированы после анонимных сообщений об угрозе взрыва. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, всего эвакуировано около тысячи человек.

"Сообщения об угрозе взрыва поступили в ТЦ "Парус" на Локомотивном проезде, ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе, ТЦ "Капитолий" на Проспекте Вернадского в Москве, а также в ТЦ "Капитолий" в Орехово-Зуеве. Всего из торговых центров эвакуировано более 1 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в торговых центрах в настоящее время работают полицейские и кинологи, которые обследуют здания.

Теги
Россия
В МВД назвали предварительную причину ДТП с микроавтобусом в Ростовской области
По данным ведомства, водитель микроавтобуса не справился с управлением
Читать полностью