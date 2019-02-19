Около 10 ТЦ в Москве и Подмосковье эвакуировали после сообщений об угрозе взрыва

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Около 10 торговых центров, расположенных в Москве и Московской области, эвакуированы после сообщений об угрозе взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Почти 10 крупных торговых центров эвакуированы после сообщений о минировании в Москве и Подмосковье. В настоящее время все помещения проверяются сотрудниками полиции и кинологами, часть из них уже проверена - взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, среди ТЦ, которые получили подобные сообщения, "Парус", три "Капитолия" (один из них в Московской области), "Метрополис", "Алтуфьевский" и "Савеловский". Ранее также была проведена эвакуация из столичного лицея № 1795, информация об угрозе взрыва там не подтвердилась.