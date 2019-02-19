Обвинение просит пятерым обвиняемым в подготовке терактов в Москве до 20 лет заключения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Прокурор на этапе прений просит Северо-Кавказский окружной военный суд признать виновными пятерых обвиняемых в подготовке терактов в Москве жителей Ингушетии, приговорив их к длительных срокам заключения. Об этом сообщает во вторник корреспондент ТАСС из зала суда.

"Прошу признать обвиняемых по уголовному делу виновными в инкриминируемых им преступлениях, в том числе в подготовке терактов в Москве в новогоднюю ночь 2017 года", - сказал представитель гособвинения, обращаясь к суду.

Он считает доказанным, что все пятеро состояли в ячейке ИГ (террористическая организация "Исламское государство", запрещена в РФ) на территории Ингушетии с лета 2016 года. Вместе с другими сообщниками Магомед Аматханов, Саламхан Сампиев, Руслан Эсмурзиев, Хусен Китиев и Эльберт Харсиев планировали в том числе массированную атаку смертников в Москве в ночь на 1 января 2017 года. Объектами для нападения должны были стать станции московского метро и территория посольства Франции.

Для этого ими в Стамбуле летом 2016 года были получены от неустановленного лица $5 тыс., на которые уже в России были закуплены легковые автомобили и оружие. Один из обвиняемых осенью того же года посетил Москву для оборудования конспиративных квартир для 10 смертников. Исходя из материалов уголовного дела, при задержании в ноябре 2016 года правоохранители изъяли по их месту жительства и в тайнике восемь автоматов Калашникова, четыре переделанных под боевые пистолета, более 500 патронов, ручные гранаты и самодельные взрывные устройства, в том числе "пояс шахида".

Все пятерым предъявлено обвинение в участии в деятельности террористической организации, незаконном хранении взрывчатых веществ, оружия и подготовке к террористическим актам. Сторона обвинения также уверена в доказанности факта участия Аматхановав в боевой ячейке ИГ, в составе которой он прошел подготовку в районе сирийского Алеппо в июле-августе 2014 года.

Прокуратура считает, что Аматханов должен провести в колонии строгого режима 20 лет, а его четыре подельника - от 13 до 18 лет. При этом гособвинитель акцентировал внимание суда на том, что преступления и подготовка к ним проводились на основе религиозной вражды. В частности, атака на посольство Франции планировалась как месть за участие страны в боевых действиях против ИГ. Свою вину в ходе оглашения обвинительного заключения никто из подсудимых не признал.