В МВД назвали предварительную причину ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. ДТП на трассе М-4 "Дон" в Октябрьском районе Ростовской области, по предварительной причине, произошло из-за того, что водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту Ростов - Миллерово, не справился с управлением. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes, который двигался по маршруту Ростов - Миллерово с пассажирами, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "КамАЗ", после чего микроавтобус опрокинулся и задел автомобили Hyundai Elantra и Volkswagen, - сказали в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, "КамАЗ", в который врезался микроавтобус, участвовал в дорожных работах и был оснащен необходимыми знаками. "Там дорожные работы велись, они были оборудованы соответствующим образом. Оценку дадут следственные органы, но, по моей информации, микроавтобус врезался в так называемый "КамАЗ" - прикрытие, который был оборудован всеми дорожными знаками необходимыми", - сказал Иванов.

По предварительной информации МЧС, в ДТП пострадали 19 человек, шесть из них погибли. 13 человек, среди которых трое детей, доставлены в БСМП города Шахты.