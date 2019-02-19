{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В МВД назвали предварительную причину ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

По данным ведомства, водитель микроавтобуса не справился с управлением

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. ДТП на трассе М-4 "Дон" в Октябрьском районе Ростовской области, по предварительной причине, произошло из-за того, что водитель микроавтобуса, следовавшего по маршруту Ростов - Миллерово, не справился с управлением. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes, который двигался по маршруту Ростов - Миллерово с пассажирами, не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилем "КамАЗ", после чего микроавтобус опрокинулся и задел автомобили Hyundai Elantra и Volkswagen, - сказали в пресс-службе.

Как сообщил ТАСС министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, "КамАЗ", в который врезался микроавтобус, участвовал в дорожных работах и был оснащен необходимыми знаками. "Там дорожные работы велись, они были оборудованы соответствующим образом. Оценку дадут следственные органы, но, по моей информации, микроавтобус врезался в так называемый "КамАЗ" - прикрытие, который был оборудован всеми дорожными знаками необходимыми", - сказал Иванов.

По предварительной информации МЧС, в ДТП пострадали 19 человек, шесть из них погибли. 13 человек, среди которых трое детей, доставлены в БСМП города Шахты.

Теги
РоссияРостовская область
СК не нашел криминальный след в смерти пациента в очереди новгородской клинике
По словам главврача больницы, мужчине были проведены реанимационные мероприятия сначала сотрудниками поликлиники, а потом бригадой скорой помощи
Читать полностью