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В Дагестане снят режим КТО

Ранее в ходе спецоперации силовики ликвидировали боевика в Дербентском районе республики
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© Национальный антитеррористический комитет

МАХАЧКАЛА, 19 февраля. /ТАСС/. Режим контртеррористической операции (КТО) в Дербентском районе Дагестане, где в ходе спецоперации был ликвидирован боевик, снят. Об этом сообщили журналистам в оперативном штабе Национального антитеррористического комитета в Дагестане.

"В 17:00 режим КТО в административных границах Дербентского района Республики Дагестан прекращен", - сказали в оперштабе.

Режим КТО был введен в 10:55 мск во вторник. Как сообщали ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета, в ходе операции был ликвидирован боевик, готовивший теракт. Его личность установлена - этот человек недавно освободился после отбывания наказания за незаконный оборот оружия и планировал террористический акт с использованием мощного самодельного взрывного устройства в Дербенте.

На месте боестолкновения обнаружены оружие и боеприпасы, а в оборудованном тайнике - готовые к использованию "пояс смертника" и ведро, начиненное взрывоопасными веществами. Кроме того, в ходе обыска по месту жительства боевика была обнаружена лаборатория по изготовлению взрывных устройств.

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