Число пострадавших после ДТП с микроавтобусом в Ростовской области выросло до 14

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Количество госпитализированных в больницу скорой медицинской помощи (БСМП) города Шахты после ДТП с участием микроавтобуса на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области выросло до 14 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе администрации города.

Как ранее сообщил ТАСС министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, в автобусе, предварительно, находились 20 человек. По данным регионального главка МЧС, шесть человек погибли, остальные госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи города Шахты.

"В травматологическом отделении БСМП [находятся] 11 человек и трое в детском отделении", - сказал собеседник агентства, не уточнив состояние пострадавших.

В региональном минздраве уточнили, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

"В лечебных учреждениях 14 пострадавших. Двоих детей из троих мы вывезли в областную детскую больницу. Состояние тяжелое, один мальчик - крайне тяжелый. Из взрослых - они все тяжелые, но двое взрослых - крайне тяжелые, в реанимации", - сказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

По словам Быковской, всего в аварию попали 20 человек, шестеро из них погибли.