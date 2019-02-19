Приставы на Кубани арестовали долю в уставном капитале компании Николая Цапка

КРАСНОДАР, 19 февраля. /ТАСС/. Судебные приставы арестовали долю в уставном капитале компании ООО "Оригинал" в Кущевском районе на Кубани, принадлежащую Николаю Цапку, дяде осужденного главаря банды Сергея Цапка и члена банды, чтобы через суд добиться взыскания средств в пользу потерпевших. Об этом сообщила ТАСС заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Виктория Дыбова.

Ранее сообщалось, что приставы также взыскивают 100 млн рублей с осужденных членов банды Сергея Цапка Андрея Быкова, Вячеслава Рябцева и Владимира Алексеева. Ранее суд постановил выплатить пострадавшим 150 млн рублей за счет наследства главаря банды Сергея Цапка. По решению суда, более 119 млн рублей взыскано со счета его матери в 2018 году. Вдова Цапка перечислила пострадавшим оставшуюся сумму - около 31 млн рублей, которые находились на арестованном с 2010 года счете.

"Наложен арест на долю в уставном капитале ООО "Оригинал", принадлежащую Цапок Н. В. Вопрос об обращении взыскания в пользу потерпевших рассматривается в Кущевском районном суде", - сказала Дыбова.

Она добавила, что в отношении Цапка в производстве судебных приставов находятся материалы о взыскании 4,5 млн рублей в пользу потерпевших. 500 тыс. рублей взыскано за счет продажи половины имеющихся у него совместно с супругой транспортных средств.

Согласно выписке из единого государственного реестра юридических лиц, директором ООО "Оригинал" является Зинаида Цапок, супруга Николая Цапка. Компания занимается производством изделий из пластмассы, вулканизированной резины и дамских сумочек.

Банда Сергея Цапка орудовала в кубанской станице Кущевская с 1998 по 2010 год. По данным следователей, на счету преступников 19 убийств, в том числе массовое убийство 12 человек в доме фермера Сервера Аметова. 19 ноября 2013 года суд приговорил Сергея Цапка к пожизненному заключению, в июле 2014 года он скончался в СИЗО от инсульта.