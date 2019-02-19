Водитель попавшего в Ростовской области в ДТП микроавтобуса погиб

"Водитель микроавтобуса погиб", - сказал собеседник агентства. Как сообщила ТАСС министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская, все участники ДТП - граждане России. "Все они жители Ростовской области", - сказала Быковская, уточнив, что речь идет и о погибших, и о пострадавших.

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Водитель микроавтобуса Mercedes, следовавшего по маршруту Ростов-на-Дону - Миллерово и попавшего в ДТП на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, погиб. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области.

По информации пресс-службы Национального союза страховщиков ответственности, ответственность водителя микроавтобуса была застрахована в СПАО "Ингосстрах". Сообщается, что страховщик подтвердил наличие договора и "готовность осуществлять выплаты, если событие будет признано страховым случаем". Пострадавшие и родственники погибших могут получить до 2 млн руб.

Как сообщил ТАСС министр транспорта региона Андрей Иванов, компания-перевозчик ООО "Роут 161", которой принадлежит микроавтобус, вынужденно приостановила деятельность, ограниченный штат сотрудников не позволяет продолжить работу. "На балансе предприятия числятся два транспортных средства: микроавтобусы Mercedes-Benz 2013 и 2014 годов выпуска. Штатная численность - пять человек, включая водительский состав: директор, бухгалтер и три водителя. Если у них один автомобиль разбит, то им явно не до перевозок сейчас, их опрашивают, проводятся следственные мероприятия", - сказал Иванов.

Ранее сообщалось, что ДТП произошло во вторник днем на трассе М-4 "Дон" в Октябрьском районе Ростовской области. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, водитель микроавтобуса "Мерседес" не справился с управлением и столкнулся с автомобилем "Камаз", после чего микроавтобус опрокинулся и задел автомобили Hyundai Elantra и Volkswagen. По предварительным данным, в автобусе находились 20 человек, шесть из них погибли, остальные, включая троих детей, госпитализированы в БСМП города Шахты. Их состояние оценивается как тяжелое.

Региональная прокуратура и следственное управление СК России по области начали проверки по факту ДТП.