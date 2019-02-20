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СМИ: японский истребитель-бомбардировщик F-2 пропал с радаров

По данным NHK, на борту находились два человека

ТОКИО, 20 февраля. /ТАСС/. Многоцелевой боевой самолет F-2 Сил самообороны Японии пропал в среду с радаров над Японским морем в районе западной префектуры Ямагути. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его сведениям, истребитель-бомбардировщик вылетел с базы Цуики (префектура Фукуока) для выполнения тренировочного полета. На его борту находились два человека.

Самолет F-2 был создан в конце 1990-х годов японской компанией Mitsubishi Heavy Industries совместно с Lockheed Martin на базе F-16. На вооружение Сил самообороны Японии его начали поставлять с 2000 года.

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