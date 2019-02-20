В больнице умерла пожилая женщина, пострадавшая при взрыве газа в Ингушетии

МАГАС, 20 февраля. /ТАСС/. Пострадавшая при взрыве бытового газа в частном доме в Назрани (Ингушетия) пожилая женщина скончалась от полученных ожогов в Ингушской республиканской клинической больнице (ИРКБ), сообщил в среду ТАСС замминистра здравоохранения республики Якуб Богатырев.

В понедельник при взрыве бытового газа в Назрани пострадали пять человек - трое детей и двое взрослых.

"Пожилая женщина, которая пострадала при взрыве в Назрани, скончалась от полученных ожогов. Врачи ИРКБ боролись за ее жизнь, но она больше других пострадала при взрыве - у нее были сильные ожоги - около 95%, как наружные, так и внутренние", - сказал Богатырев.

Ранее сообщалось, что мэрия Назрани окажет материальную помощь пострадавшим. Следователи проводят доследственную проверку.

Кроме того, в понедельник произошел взрыв газа в частном доме сельского поселения Кантышево, в результате пострадала женщина. Пятеро из пострадавших в двух ЧП были транспортированы в федеральный ожоговый центр в Нижнем Новгороде, состояние шестой пострадавшей - пожилой женщины, которая получила сильные ожоги при взрыве газа в Назрани, врачи оценили как критическое, она была не транспортабельна.