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Трем участникам драки у кафе на юго-востоке Москвы предъявлены обвинения

Всего полиция задержала более 20 человек по подозрению в причастности к происшествию

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Полиция предъявила обвинения трем гражданам, участвовавшим в драке у кафе "Неолит" в Москве, сообщил в среду на заседании Мосгордумы начальник столичного ГУ МВД РФ Олег Баранов.

"Трем гражданам предъявлено обвинение", - сказал он, отметив, что на месте драки были задержаны 9 человек и еще 20 задержаны позже.

В результате драки в кафе 14 февраля один человек получил ранения и был госпитализирован. Большая часть задержанных по подозрению в причастности к инциденту - выходцы с Северного Кавказа.

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