Трем участникам драки у кафе на юго-востоке Москвы предъявлены обвинения

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Полиция предъявила обвинения трем гражданам, участвовавшим в драке у кафе "Неолит" в Москве, сообщил в среду на заседании Мосгордумы начальник столичного ГУ МВД РФ Олег Баранов.

"Трем гражданам предъявлено обвинение", - сказал он, отметив, что на месте драки были задержаны 9 человек и еще 20 задержаны позже.

В результате драки в кафе 14 февраля один человек получил ранения и был госпитализирован. Большая часть задержанных по подозрению в причастности к инциденту - выходцы с Северного Кавказа.