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На складе завода пластмасс в Симферополе произошел крупный пожар

Площадь возгорания составляет 1,2 тыс. кв. м

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 февраля. /ТАСС/. Спасатели тушат пожар на площади в 1,2 тыс. кв. м, возникший в среду утром в помещении склада на заводе пластмасс в Симферополе. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по Республике Крым.

"Сообщение поступило сегодня утром, горит подвальное помещение склада на заводе пластмасс. Общая площадь пожара 1,2 тыс. кв. м. Пожар пока не локализован. Предварительно, в подвале находилось машинное масло, причина ЧП выясняется", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, в тушении задействовано пять пожарных машин и 40 человек личного состава.

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