Ростовский рэпер получил условный срок за призыв к экстремизму

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Жителя Ростова-на- Дону Александра Гулиева приговорили к полутора годам лишения свободы условно за призыв к экстремизму, сообщили ТАСС в Кировском районном суде города.

"Он [Гулиев] признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "интернет"). Назначено наказание в виде лишения свободы [условно] на один год шесть месяцев с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием веб-сайтов, форумов, чатов и групп социальных сетей сроком на два года", - сказал собеседник агентства, уточнив, что наказание признано условным с испытательным сроком на полтора года.

Как сообщил ТАСС источник в судебных кругах региона, Гулиев получил условный срок после размещения в интернете песни "Слон", в которой "он призывал к насильственным действиям по отношению к сотрудникам полиции".