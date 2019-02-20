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В подпольном казино в центре Москвы изъяли 45 игровых автоматов

Заведение находилось в доме на Лужнецкой набережной

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Столичные полицейские обнаружили подпольное игорное заведение на Лужнецкой набережной в Москве, изъяты 45 игровых автоматов. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Сотрудниками полиции пресечена деятельность нелегального игорного заведения в одном из домов на Лужнецкой набережной. Во время осмотра места происшествия изъяты 45 игровых аппаратов, а также документация, представляющая интерес для следствия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в отношении двоих подозреваемых в организации игорного заведения возбуждено уголовное дело по статье 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр").

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