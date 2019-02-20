{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК объяснил причину проведения обысков у депутата заксобрания Ленинградской области

Как сообщили в ведомстве, обыски у Сергея Караваева прошли в рамках дела, которое связано с мошенничеством при выкупе земли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Обыски, проведенные в среду у депутата законодательного собрания Ленинградской области Сергея Караваева, прошли в рамках дела, связанного с мошенничеством при выкупе 35 га земли у муниципального образования "Всеволожский муниципальный район". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленинградской области.

"В 2014 году на земельном участке, арендованном ООО "АС", были построены плоскостные объекты в виде открытых площадок для хранения, которые были незаконно зарегистрированы в органах как объекты капитального строительства, хотя таковыми не являлись. Указанный земельный участок на основании наличия ранее незаконно зарегистрированных объектов недвижимости был выкуплен ООО "АС" у МО "Всеволожский муниципальный район" Ленобласти за 15% от кадастровой стоимости. МО был причинен ущерб на сумму более 50 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что у депутата Заксобрания области Караваева прошли обыски.

"Проводятся обыски по местам жительства у двух фактических учредителей и владельцев ООО "АС", один из которых является депутатом Законодательного собрания Ленинградской области", - добавили в следственном управлении.

В начале февраля по делу о мошенничестве следователи опросили главу администрации муниципального образования Мурино Всеволожского района Ленинградской области Валерия Гаркавого, который получил статус свидетеля. Депутат Караваев на данный момент не задержан, он общается со следователями.

Теги
РоссияЛенинградская область
Тело двухлетней девочки обнаружено на месте пожара в Волгоградской области
Ее мать находилась в доме в состоянии сильного алкогольного опьянения
Читать полностью