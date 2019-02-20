СК объяснил причину проведения обысков у депутата заксобрания Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Обыски, проведенные в среду у депутата законодательного собрания Ленинградской области Сергея Караваева, прошли в рамках дела, связанного с мошенничеством при выкупе 35 га земли у муниципального образования "Всеволожский муниципальный район". Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленинградской области.

"В 2014 году на земельном участке, арендованном ООО "АС", были построены плоскостные объекты в виде открытых площадок для хранения, которые были незаконно зарегистрированы в органах как объекты капитального строительства, хотя таковыми не являлись. Указанный земельный участок на основании наличия ранее незаконно зарегистрированных объектов недвижимости был выкуплен ООО "АС" у МО "Всеволожский муниципальный район" Ленобласти за 15% от кадастровой стоимости. МО был причинен ущерб на сумму более 50 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Ранее ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что у депутата Заксобрания области Караваева прошли обыски.

"Проводятся обыски по местам жительства у двух фактических учредителей и владельцев ООО "АС", один из которых является депутатом Законодательного собрания Ленинградской области", - добавили в следственном управлении.

В начале февраля по делу о мошенничестве следователи опросили главу администрации муниципального образования Мурино Всеволожского района Ленинградской области Валерия Гаркавого, который получил статус свидетеля. Депутат Караваев на данный момент не задержан, он общается со следователями.