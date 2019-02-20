В Чувашии задержали директора крупной аудиторской фирмы

ТАСС, 20 февраля. Генеральный директор одной из крупных аудиторских компаний Маргарита Замчинская задержана в Чувашии. Факт задержания ТАСС в среду подтвердили в пресс-службе управления ФСБ по республике.

Как сообщил в среду информационный портал "Мой город Чебоксары", Замчинскую, по предварительной информации, задержали с поличным при получении от организации крупного денежного вознаграждения за оказание экспертных услуг. По сведениям издания, Замчинская является родной сестрой министра финансов Чувашии Светланы Енилиной.

"Факт задержания генерального директора аудиторской компании Маргариты Замчинской я могу подтвердить. От других комментариев воздержусь", - сказал собеседник агентства.