Суд арестовал на два месяца врио главы Дзержинского по делу о получении взятки

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал до 18 апреля временно исполняющего обязанности главы подмосковного Дзержинского, бывшего главу Пушкинского района области Сергея Грибинюченко в рамках уголовного дела о получении взятки в $20 тыс., передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В отношении подозреваемого Грибинюченко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 апреля", - сказала судья Катерина Кириченко.

Заседание по просьбе защиты проходило в закрытом для слушателей режиме, представителей СМИ пустили только на оглашение постановления.

По данным следствия, 18 февраля Грибинюченко на автомобильной парковке одного из торговых центров в Московской области получил взятку в $20 тыс., пообещав общее покровительство частной компании при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского района Подмосковья. В отношении Грибинюченко было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере").

Грибинюченко с 25 января был назначен врио главы Дзержинского, до этого он был главой Пушкинского муниципального района Московской области.