Задержан депутат заксобрания Ленобласти по делу о незаконном выкупе земли у властей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 февраля. /ТАСС/. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области задержан после обысков в рамках дела, связанного с мошенничеством при выкупе 35 га земли у властей Всеволожского муниципального района. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ленинградской области.

"В настоящее время следователь задержал в процессуальном порядке и допросил в качестве подозреваемых 60-летнего учредителя ООО "АС", а также его сына, депутата Законодательного собрания Ленинградской области", - сказали в пресс-службе.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что речь идет о парламентарии Сергее Караваеве. Вместе с ним задержан его отец, обвинение им пока не предъявлено.

По версии следствия, в 2014 году на земельном участке, арендованном ООО "АС", были построены открытые площадки для хранения, которые были незаконно зарегистрированы в органах как объекты капитального строительства, но на самом деле таковыми не являлись. На основании незаконной регистрации указанный земельный участок в 35 га был выкуплен ООО "АС" у властей Всеволожского муниципального района Ленобласти за 15% от кадастровой стоимости. Таким образом муниципальному округу был причинен ущерб на сумму более 50 млн рублей", сказали в пресс-службе.

Уголовное дело возбуждено по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").