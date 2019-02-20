Адвокат подозреваемого в участии в массовой драке в Москве блогера заявил о его похищении

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Защита блогера Алибека Мирзеханова, задержанного по подозрению в причастности к массовой драке возле кафе на юго-востоке Москвы, обратилась в правоохранительные органы в связи с тем, что он, как считают юристы, был похищен. Об этом сообщил ТАСС в среду адвокат Мирзеханова Шамиль Яндарбаев.

"Следователь сказал нам, что наш подзащитный был отпущен под обязательство о явке. Однако в ИВС (изоляторе временного содержания) "Марьино" нам сообщили, что Алибек уже покинул изолятор. По нашим данным, его похитили неизвестные, как только он вышел из изолятора", - сказал Яндарбаев.

По его словам, заявления были поданы в Следственный комитет, МВД и экстренные службы. "До сих пор с нашим подзащитным нет никакой связи, его местонахождение неизвестно ни нам, ни родственникам, в связи с чем считаю, что в экстренном режиме необходимо заниматься поисками Алибека и как можно скорее вернуть к своим родным", - добавил адвокат.

Официальными комментариями следственных органов ТАСС не располагает.