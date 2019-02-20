Адвокат подозреваемого в участии в массовой драке в Москве блогера заявил о его похищении

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Защита блогера Алибека Мирзеханова, задержанного по подозрению в причастности к массовой драке возле кафе на юго-востоке Москвы, обратилась в правоохранительные органы в связи с тем, что он, как считают юристы, был похищен. Об этом сообщил ТАСС в среду адвокат Мирзеханова Шамиль Яндарбаев.
"Следователь сказал нам, что наш подзащитный был отпущен под обязательство о явке. Однако в ИВС (изоляторе временного содержания) "Марьино" нам сообщили, что Алибек уже покинул изолятор. По нашим данным, его похитили неизвестные, как только он вышел из изолятора", - сказал Яндарбаев.
По его словам, заявления были поданы в Следственный комитет, МВД и экстренные службы. "До сих пор с нашим подзащитным нет никакой связи, его местонахождение неизвестно ни нам, ни родственникам, в связи с чем считаю, что в экстренном режиме необходимо заниматься поисками Алибека и как можно скорее вернуть к своим родным", - добавил адвокат.
Официальными комментариями следственных органов ТАСС не располагает.
- Трем участникам драки у кафе на юго-востоке Москвы предъявлены обвинения
- Суд продлил задержание блогера Мирзеханова по подозрению в причастности к драке в Москве
- Блогер Мирзеханов задержан по подозрению в причастности к драке в кафе в Москве
- В драке на юго-востоке Москвы участвовали 10 человек
- Задержанные за драку у кафе "Неолит" отправлены в разные изоляторы Москвы
Мирзеханов был задержан в минувшее воскресенье. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное организованной группой"). Кузьминский суд Москвы в понедельник, 18 февраля, отложил рассмотрение ходатайства следствия об избрании Мирзеханову меры пресечения в виде заключения под стражу и продлил ему срок задержания на 72 часа. В среду инстанция вернула следователю материал, который не был рассмотрен.
Драка у кафе "Неолит" на юго-востоке Москвы произошла 14 февраля, в результате один человек был госпитализирован. По подозрению в причастности к инциденту полицейские задержали более 20 человек, в основном выходцев с Северного Кавказа. Один из фигурантов дела Имран Малсаков был арестован до 14 апреля, еще один - Иса Ясадов - на тот же срок помещен под домашний арест. Вместе с тем двух других задержанных по этому делу во вторник освободили - суд счел недостаточными доказательства их причастности к драке.