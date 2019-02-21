Полиция получила заявления о побоях детей учеником, над которым учинили самосуд в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Полиция получила встречные заявления об избиении детей пятиклассником, над которым учинили самосуд родители учеников школы в городе Большой Камень. Об этом сообщила журналистам в четверг пресс-служба УМВД России по Приморскому краю.

Ранее сообщалось, что Следственное управление Следственного комитета по Приморскому краю возбудило уголовное дело после причинения побоев 12-летнему школьнику. Ранее проверку начали также прокуратура Приморского края, полиция и департамент образования региона. Как пояснил ТАСС источник в правоохранительных органах, суть конфликта заключается в том, что пострадавший ребенок обижал в школе других детей, в том числе девочек. Родители, которые не смогли повлиять на него другими способами, решили сами проучить школьника.

"В городской отдел внутренних дел поступило сообщение о том, что один из родителей причинил вред здоровью 12-летнего школьника. Несовершеннолетний направлен для прохождения судебно-медицинской экспертизы по установлению степени тяжести вреда, причиненного его здоровью. Ранее между одноклассниками произошел конфликт. Законные представители пятиклассников обратились в полицию с встречными заявлениями о причинении телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Уточняется, что инспекторы по делам несовершеннолетних опросили очевидцев и сотрудников школы, провели профилактические беседы с учениками и их законными представителями.