Во Владивостоке арестовали подозреваемого в совершении ДТП, где погибли мать с ребенком

ВЛАДИВОСТОК, 21 февраля. /ТАСС/. Первореченский районный суд во Владивостоке арестовал на два месяца подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли мать с ребенком. Об этом сообщается в четверг на сайте МВД РФ.

Ранее сообщалось, что водитель автомобиля Volvo во Владивостоке в понедельник вечером выехал на тротуар и совершил наезд на семью из трех человек, включая ребенка 2017 года рождения. С места происшествия водитель скрылся. В больнице, куда были доставлены пострадавшие, оперативно была собрана бригада нейрохирургов, которые до последнего боролись за жизнь пациентов, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью, женщина и ребенок умерли.

"Сегодня Первореченским районным судом города Владивостока избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении 36-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении ДТП, в результате которого погибли два человека", - цитирует сайт официального представителя МВД России Ирину Волк.

Водитель был задержан накануне. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее смерть двух и более лиц). После задержания подозреваемого следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.