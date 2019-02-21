Суд продлил на полгода арест повредившему картину Репина в Третьяковской галерее

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы продлил до 14 августа срок ареста в отношении Игоря Подпорина в рамках уголовного дела о повреждении картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня суд провел предварительное заседание по делу, где Подпорину была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 14 августа. Предварительные слушания были перенесены на 11:00 мск 26 февраля", - сказала представитель суда.

25 мая 2018 года в полицию поступило сообщение о повреждении картины Репина. Полицейские задержали злоумышленника - Игоря Подпорина. Металлическим столбиком ограждения он разбил стекло картины и повредил полотно. Подпорин обвиняется по ч. 2 ст. 243 УК РФ ("Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия, совершенные в отношении особо ценных объектов"), которая предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.

Он утверждал, что повредил картину из-за "недостоверности изображенных на полотне исторических фактов".

В Третьяковской галерее позднее рассказали, что холст в результате нападения вандала прорван в трех местах, также пострадала авторская рама. После реставрации полотно заключат в специальную пуленепробиваемую капсулу. Эксперты установили, что сумма ущерба, причиненного картине, составляет не менее 30 млн рублей, а оценочная стоимость самой картины составляет около 720 млн рублей.