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В Башкирии возбудили уголовное дело на девушку за угрозы убить младшего брата

Специалисты проверяют ее психическое состояние

УФА, 21 февраля. /ТАСС/. Следователи в Башкирии возбудили уголовное дело в отношении 22-летней девушки за угрозы убить восьмилетнего брата. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, говорится в четверг в сообщении, распространенном пресс-службой следственного управления СК РФ по республике.

"Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней жительницы Кармаскалинского района из-за угрозы убийством (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Она в ходе прогулки со своим восьмилетним братом из личной неприязни начала его душить, а также причинила другие телесные повреждения", - говорится в сообщении.

По версии следствия, после попытки задушить ребенка девушка повела его в больницу. Прохожие оказали мальчику первую помощь и помогли доставить его в медицинское учреждение. Психическое состояние девушки проверяется специалистами, добавили в ведомстве.

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