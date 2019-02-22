СМИ: число погибших в результате прорыва дамбы в Бразилии возросло до 176

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 февраля. /ТАСС/. Число погибших в результате прорыва дамбы, произошедшего на юго-востоке Бразилии 25 января, возросло до 176 человек. Об этом сообщил в четверг информационный портал UOL со ссылкой на гражданскую оборону штата Минас-Жерайс, где случилась трагедия.

Личности всех жертв уже установлены. Число пропавших без вести, по последним данным, составляет 134 человека.

Дамба, сдерживавшая воду с отходами металлургической промышленности, разрушилась 25 января в муниципалитете Брумадинью штата Минас-Жерайс. Жители близлежащих домов были эвакуированы, несколько зданий оказались разрушены потоками грязи. Горнодобывающая компания Vale, которой принадлежала дамба, объявила о намерении отказаться от использования 10 аналогичных сооружений по соображениям безопасности.

По предварительным данным, большое число погибших в результате ЧП отчасти объясняется тем, что в момент прорыва дамбы не сработали сирены тревоги. Как заявил президент Vale Фабиу Шварцман, потоки жидкой грязи распространялись с такой скоростью, что в считанные минуты вывели эти устройства из строя. Восемь сотрудников компании были арестованы в связи с подозрением в недобросовестном соблюдении техники безопасности.