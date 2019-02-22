Посетителей ТЦ "Лента" в Реутове эвакуируют из-за угрозы взрыва

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил в администрацию торгового центра "Лента" в подмосковном Реутове об угрозе взрыва. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный сообщил о том, что в торговом центре "Лента", расположенном на Юбилейном проспекте неподалеку от метро "Новокосино" в городе Реутов, заложено взрывное устройство. На место прибыли экстренные службы. Ведется эвакуация посетителей и персонала ТЦ", - сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в четверг в Москве были заминированы несколько объектов, в том числе торговый центр, гостиница, министерство. После проверки нигде взрывоопасных предметов обнаружено не было. В последние несколько дней неизвестные сообщали о минировании большого числа торговых центров и других объектов в Москве. Все сообщения оказались ложными.