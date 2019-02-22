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В "Победе" опровергли сообщения об угрозе безопасности при посадке самолета во Внукове

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что из-за сильного ветра "едва не разбился" самолет "Победы", следовавший из Самары в Москву

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" опровергла утверждения об угрозе безопасности, якобы возникшей при посадке ее самолета в аэропорту Внуково.

"Никакой угрозы безопасности не было и быть не могло. Абсолютно штатная ситуация", - сообщили в пятницу ТАСС в авиакомпании.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что во Внукове из-за сильного ветра "едва не разбился" самолет "Победы", следовавший из Самары в Москву. Говорилось, что лайнер уходил на второй круг и задел хвостом взлетную полосу.

Ситуация с заходом самолета авиакомпании "Победа" на второй круг при посадке в аэропорту была штатной и не создала угрозы безопасности. "Речь идет о специальном резиновом ограничителе, защищающем фюзеляж. Уже сегодня борт будет допущен к рейсам", - заявили в авиакомпании.

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Россия
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