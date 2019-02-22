В Швеции похитителя королевских регалий приговорили к 4,5 года тюрьмы

СТОКГОЛЬМ, 22 февраля. /ТАСС/. Подозреваемый в краже королевских похоронных регалий из Стренгнесского собора в Швеции летом 2018 года приговорен в пятницу к четырем с половиной годам тюремного заключения. Об этом в пресс-релизе сообщил окружной суд Эскильстуны.

"Объекты представляют большой интерес, они незаменимы, а также имеют значительную ценность", - отмечается в сообщении. Прокуратура требовала приговорить похитителя к шести годам заключения.

Осужденный сам признал свою вину в последний день судебного процесса после того, как сторона обвинения представила суду дополнительные доказательства по делу - на двух похищенных предметах были обнаружены следы ДНК обвиняемого. Полиция также задержала еще двух подозреваемых по этому делу в возрасте 26 и 24 лет.

Корона и держава Карла IX, корона его жены, королевы Кристины, были украдены в конце июля 2018 года из закрытой витрины собора, оснащенной системой сигнализации. Они были объявлены в международный розыск. Злоумышленники скрылись с места преступления на моторной лодке, которая была спрятана недалеко от церкви. Карл IX (сын Густава Васы и отец Густава II Адольфа) был похоронен в Стренгнесском соборе в 1611 году, королева Кристина - в 1625 году.

Регалии, обнаруженные в начале февраля в мусорном баке в пригороде Стокгольма, были повреждены во время кражи. На коронах есть вмятины, держава разломилась пополам и помята. Ранее регалии оценивались в 65 млн шведских крон (около €6,5 млн), теперь их страховая стоимость снизится на 8 млн крон.