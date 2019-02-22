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Президент Молдавии получил анонимное письмо о готовящемся покушении

По данным газеты "Аргументы и факты в Молдове", организацией покушения на Игоря Додона занимается лидер контролирующей парламент демократической партии Владимир Плахотнюк
Президент Молдавии Игорь Додон Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Президент Молдавии Игорь Додон
© Михаил Метцель/ТАСС

КИШИНЕВ, 22 февраля. /ТАСС/. Молдавские СМИ опубликовали в пятницу анонимное письмо президенту республики Игорю Додону с предупреждением о готовящемся на него покушении после парламентских выборов 24 февраля. В администрации президента корреспонденту ТАСС подтвердили в пятницу, что "письмо настоящее", однако комментировать его отказались.

"Господин президент, как мне стало известно из достоверных источников, В. Плахотнюком (лидером контролирующей парламент Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк - прим. ТАСС) готовится ваше убийство сразу после выборов. Основной его мотив состоит в обезглавливании фракции социалистов в будущем парламенте", - приводит текст письма газета "Аргументы и факты в Молдове".

В письме отмечается, что исполнителем должен стать человек из криминального мира. "Ему задним числом делают историю болезни, - говорится в анонимном послании. - Безусловно, вам это известно, но хочу еще раз акцентировать - вся ваша охрана и сопровождение буквально напичканы людьми Плх (Плахотнюка - прим. ТАСС)". Автор полагает, что публикация этого письма должна остановить людей, планирующих преступление.

Парламентские выборы в Молдавии назначены на 24 февраля. Эти выборы впервые пройдут по смешанной избирательной системе, которая предполагает, что 50 депутатов будут избраны по партийным спискам, а 51 - по одномандатным округам. В этот же день в стране пройдет республиканский консультативный референдум, на который выносятся вопросы о сокращении числа депутатов парламента и отставки депутатов в случае невыполнения ими своих обязанностей.

Теги
МолдавияДодон, Игорь
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