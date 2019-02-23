Два человека погибли при пожаре вагона в локомотивном депо в ЯНАО

ТАСС, 23 февраля. Два человека погибли при пожаре, который произошел утром в субботу, в столовой на базе вагона с пристройкой на площади 120 кв. м в городе Новый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"В субботу в 06:00 (04:00 мск) в микрорайоне Коротчаево в городе Новый Уренгой в ЯНАО в локомотивном депо произошел пожар в столовой на базе вагончика без колесной пары с пристроем (общая площадь 120 кв. м). В ходе тушения пожара были обнаружены два тела без признаков жизни", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в результате пожара пострадала женщина. Она доставлена с травмами различной степени тяжести в узловую больницу на станции Коротчаево.

По данным пресс-службы, угрозы распространения пожара не было. "Через шесть минут первое пожарное подразделение было на месте происшествия. В 08:36 (06:36 мск) пожар был полностью потушен", - уточнили в МЧС.