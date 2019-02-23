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Двое взрослых и ребенок погибли в ДТП на трассе в Карелии

По предварительной информации, один из автомобилей выехал на встречную полосу

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 февраля. /ТАСС/. Три человека, в том числе девятилетний ребенок, погибли в столкновении двух автомобилей на федеральной трассе "Сортавала" в Пряжинском районе Карелии, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По данным ведомства, авария случилась в 07:20 мск 23 февраля около села Крошнозеро.

"По предварительным данным, 30-летняя водитель Suzuki не справилась с управлением, автомобиль выехал на встречную полосу движения, где произошло столкновение с Lada Granta. Пассажиры Lada, 68-летний водитель, 68-летняя пассажирка и девочка девяти лет, погибли", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ребенок находился на заднем сиденье в удерживающем устройстве. Обстоятельства ДТП устанавливаются, по факту аварии проводится проверка.

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