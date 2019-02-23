Греческий суд принял иск адвокатов россиянина Винника с требованием его освобождения

АФИНЫ, 23 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Суд в Греции принял ходатайство адвокатов россиянина Александра Винника о его освобождении из-под стражи, рассмотрение иска состоится 20 марта. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС по телефону руководитель группы адвокатов россиянина Тимофей Мусатов.

"Мы подали в специальный суд заявление об освобождении Александра Винника из-под стражи по двум критериям, - пояснил Мусатов. - Во-первых, это незаконное содержание под стражей в нарушение Конституции Греческой Республики, так как максимальный срок содержания под стражей превышен и также отсутствует решение суда. Не было решения суда, которое продлевало бы сроки его содержания под стражей. Во- вторых, в связи с его клиническим состоянием оказать помощь в тюремной больнице не представляется возможным, и, соответственно, [необходимо] изменить ему меру нахождения под стражей для того, чтобы он мог попасть в надлежащую клинику".

Смертельная опасность

Одновременно адвокат вновь указал на большую опасность того, что Винник, находящийся с июля 2017 года под стражей в Греции и не принимающий пищу уже 90-й день в знак протеста против судебного произвола, без профессиональной медицинской помощи может умереть, не дождавшись этого суда. "По нашему мнению, неоказание [греками] медицинской помощи Александру Виннику неминуемо приведет к его смерти, причем в самое ближайшее время, - подчеркнул адвокат. - При этом Греция, как кажется грекам, не исполнив ни один запрос (на экстрадицию Винника по решению Верховного суда Греции в Россию, США или Францию - прим. ТАСС), будет иметь уважительную причину: умер, бывает".

"Речь идет о жизни гражданина Российской Федерации, находящегося без соответствующего решения суда под стражей, - продолжил Мусатов. - Можно совершенно точно приравнять его [пребывание под стражей] к содержанию в концлагере, и совершенно очевидно, что при подобных обстоятельствах он находится под юрисдикцией Греции и под ответственностью греческих правоохранительных органов. Мы видим, что никоим образом греки не разрешают эту ситуацию, выжидая, что ситуация разрешится сама, то есть смертью человека, который находится все-таки в тюрьме, а не в пыточной камере". "Очевидно, что греки обязаны предпринять все меры и усилия для того, чтобы Александр Винник был жив", - подчеркнул адвокат.

Он напомнил, что после посещения 21 февраля в тюремной больнице уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой Винник решил временно прекратить голодовку и допустить к себе врачей, однако без профессиональной медицинской помощи выйти из голодовки невозможно.

"Татьяна Николаевна попросила его прекратить голодовку. Александр сказал: "Я попробую, посмотрим, что получится". Врачи, которые к нему пришли, оказались не способны [ему помочь], потому что из голодовки выйти - а сейчас идет ее 90-й день - это не еду просто так принять. Это сложные медицинские процедуры, и [тюремные] врачи не могут это сделать, из-за чего они требуют перевода Александра в другую, специальную, клинику, которая способна оказать подобную помощь", - отметил Мусатов.

Отказ службы этапирования

Однако, по словам защитника, служба, которая отвечает за перевозку заключенных, не дала на это свое согласие. "Она отказалась его переводить, - сказал Мусатов. - У нас есть на этот счет заключение, которое звучит так: "Александр Винник не может прекратить голодовку по причине отсутствия греческих врачей, которые обладают необходимыми методиками, практическими навыками и медикаментами, позволяющими вывести человека из голодовки без причинения вреда его здоровью". При этом, как следует из предоставленной медиками справки, из-за отсутствия сотрудничества со стороны службы этапирования и лечащими врачами требование о переводе Винника в надлежащую клинику не выполняется".

Мусатов подчеркнул, что в настоящее время защитой "подготовлены и отправлены все требования о срочном переводе Александра Винника в надлежащую клинику". "При всем желании Александра выйти из голодовки в данный момент возможности у него просто нет. То есть это не вопрос желания или его отсутствия, а вопрос возможности", - добавил адвокат.

Он пояснил, что Винник фактически вынужден продолжать голодовку из-за того, что лишен специализированной медицинской помощи. "Питаться он не может, - сказал Мусатов. - Мы попросили Татьяну Николаевну Москалькову посодействовать в том, чтобы его срочно перевели в надлежащую клинику либо организовали помощь со стороны российских врачей, если греки не в состоянии обеспечить это самостоятельно".

Запросы со стороны США, России и Франции

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от четырех до 9 млрд через ныне не существующую интернет-биржу криптовалют ВТС-е. В 2017 году Верховный суд Греции постановил выдать Винника в США, а в 2018 году сначала принял решение о его экстрадиции в Россию по запросу российской прокуратуры, а потом - во Францию по выданному Парижем европейскому ордеру на арест. С 26 ноября 2018 года Винник проводит в тюрьме голодовку против судебного произвола, называя себя политическим заключенным и требуя от греческих властей дать ему возможность вернуться на родину.

Защита россиянина подала в греческие инстанции требования об освобождении Винника из-под стражи, так как 26 января 2019 года истекли 18 месяцев, в течение которых, согласно греческой конституции, его могли держать под стражей без предъявления обвинения.