Два человека погибли от наезда машины в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли, трое пострадали от наезда машины на пешеходов на Невском проспекте в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, 24 февраля в 00:29 мск в Центральном районе на Невском проспекте у дома № 55 водитель, мужчина 1989 года рождения, управляя BMW Х6, совершил выезд на тротуар с последующим наездом на группу пешеходов. В результате ДТП двое мужчин скончались на месте от полученных травм. Трем пострадавшим оказывается медицинская помощь на месте", - отмечается в сообщении.

По данному факту проводится проверка. Личности пострадавших устанавливаются.

Авария произошла на главной улице города у здания бизнес-центра "Невский Плаза". Рядом также расположены пятизвездочный отель "Коринтия", Санкт-Петербургское отделение Союза театральных деятелей РФ и станция метро "Маяковская".