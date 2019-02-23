{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Два человека погибли от наезда машины в центре Петербурга

Трое пострадали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Два человека погибли, трое пострадали от наезда машины на пешеходов на Невском проспекте в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, 24 февраля в 00:29 мск в Центральном районе на Невском проспекте у дома № 55 водитель, мужчина 1989 года рождения, управляя BMW Х6, совершил выезд на тротуар с последующим наездом на группу пешеходов. В результате ДТП двое мужчин скончались на месте от полученных травм. Трем пострадавшим оказывается медицинская помощь на месте", - отмечается в сообщении.

По данному факту проводится проверка. Личности пострадавших устанавливаются.

Авария произошла на главной улице города у здания бизнес-центра "Невский Плаза". Рядом также расположены пятизвездочный отель "Коринтия", Санкт-Петербургское отделение Союза театральных деятелей РФ и станция метро "Маяковская".

Теги
РоссияСанкт-Петербург
СМИ: три человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в Бристоле
Как передает газета The Independent, на месте инцидента работают четыре пожарных расчета
Читать полностью