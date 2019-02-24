Более 20 автомобилей столкнулись ночью в Краснодаре из-за гололеда

КРАСНОДАР, 24 февраля. /ТАСС/. В Краснодаре 24 автомобиля столкнулись ночью из-за гололеда в девяти ДТП. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"В девяти ДТП из-за гололеда ночью в Краснодаре столкнулись 24 автомобиля, пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. Ограничений движения нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее региональное управление МЧС сообщало об ухудшении погодных условий в Краснодарском крае 22-23 февраля, сильных осадках в виде дождя и мокрого снега, гололеде.