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Более 20 автомобилей столкнулись ночью в Краснодаре из-за гололеда

В результате ДТП никто не пострадал

КРАСНОДАР, 24 февраля. /ТАСС/. В Краснодаре 24 автомобиля столкнулись ночью из-за гололеда в девяти ДТП. Об этом сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"В девяти ДТП из-за гололеда ночью в Краснодаре столкнулись 24 автомобиля, пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. Ограничений движения нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее региональное управление МЧС сообщало об ухудшении погодных условий в Краснодарском крае 22-23 февраля, сильных осадках в виде дождя и мокрого снега, гололеде.

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