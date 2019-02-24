Бастрыкин поручил следователям принять к производству дело о ДТП на Невском проспекте

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следователям Главного следственного управления СК по Санкт-Петербургу принять к производству уголовное дело о ДТП на Невском проспекте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СК РФ.

"Председатель Следственного комитета РФ поручил руководству Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу оперативно решить вопрос о принятии к своему производству материалов уголовного дела, возбужденного по данному факту следственными органами МВД", - сказали в ведомстве.

Бастрыкин также поручил следователям в кратчайшие сроки назначить все необходимые экспертизы, заключения которых необходимы для установления обстоятельств аварии. Центральный аппарат ведомства взял на контроль ход расследования уголовного дела.

Ночью 24 февраля возле здания бизнес-центра "Невский Плаза" водитель BMW X-6 выехал на тротуар и врезался в группу пешеходов. Мужчина и женщина погибли на месте происшествия, еще три человека попали в больницу. Как сообщал источник ТАСС в правоохранительных органах, один из погибших - гражданин США 1978 года рождения. Второй жертвой аварии, по данным источника, стала 39-летняя жительница Москвы.

Водитель не стал скрываться с места происшествия и был задержан. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что он был лишен водительских прав еще в ноябре прошлого года. По данным полиции, перед тем, как врезаться в толпу пешеходов, машина столкнулась с двумя автомобилями, после чего выехала на тротуар. Полиция вменяет водителю нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.