Чиновника и троих предпринимателей осудили на Кубани за хищение 35 млн рублей из бюджета

КРАСНОДАР, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудник министерства курортов и туризма Краснодарского края и трое московских предпринимателей признаны судом виновными в совершении мошенничества и осуждены за хищение более 35 млн рублей из бюджета края, выделенных на реализацию целевой программы по развитию туристского комплекса. Об этом сообщили журналистам в понедельник в краевом УФСБ РФ.

"Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере"). Габриэль Д. С., Вдовинюку А. В., Еремееву Б. Б. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года шесть месяцев, Ткаченко А. А. назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год 10 месяцев", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в 2012-2013 годах министерство курортов, туризма Краснодарского края заключало госконтракты по продвижению курортов Кубани на размещение рекламы на транспорте в Москве и Московской области. На эти цели выделялись бюджетные средства по краевой целевой программе "Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на 2011-2017 годы".

Вдовинюк, Еремеев и Ткаченко, будучи руководителями московских рекламных компаний, выигравших тендеры, не выполнили обязательства, были похищены свыше 35 млн рублей. Сотрудники регионального УФСБ установили, что к совершению преступления оказался причастен сотрудник министерства курортов, туризма края Габриэль.