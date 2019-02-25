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В "заминированных" зданиях Москвы и Подмосковья не обнаружили взрывных устройств

Все объекты проверили сотрудники экстренных служб

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Сотрудники экстренных служб не нашли взрывных устройств ни на одном объекте в Москве и Подмосковье, куда ранее поступили сообщения о "минировании". Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В понедельник анонимные письма с угрозами взрывов поступили в ряд организаций Москвы и Подмосковья. Среди них были управа столичного района Коптево, Мосгорсуд, Гагаринский суд, а также несколько теплоэлектростанций в Московской области. Все объекты были обследованы с участием представителей экстренных служб, была проведена эвакуация. В общей сложности из зданий были выведены более 21 тыс. человек, опасных для жизни предметов найдено не было", - сказал собеседник агентства.

В последние несколько дней неизвестные сообщали о "минировании" большого числа торговых центров и других объектов в Москве и Подмосковье. Все эти сообщения оказались ложными.

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