Дело экс-замглавы ФСИН о растрате 155 млн рублей при закупке топлива направили в суд

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Олега Коршунова и двух его соучастников, обвиняемых в растрате 155 млн рублей при закупке сахара и топлива, направлено в суд. Об этом ТАСС сообщила представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в отношении Коршунова, (экс-заместителя начальника финансово-экономического управления ФСИН России) Светланы Алексеевой и (бывшего начальника отдела управления тылового обеспечения ФСИН России) Алексея Данилова направлено в суд для рассмотрения по существу", - сказала Петренко.

Коршунов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки") и ч. 4 ст. 160 ("Растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения") УК РФ. Алексеевой инкриминируются преступления, предусмотренные ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 ("Пособничество в растрате") и ч. 6 ст. 290 ("Получение взятки") УК РФ, а Данилову - ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ.

По версии следствия, в 2015-2016 годах Коршунов и Алексеева заключали от имени ФСИН с подконтрольным их знакомой Марине Дюковой ООО "Энергоресурс" госконтракты на поставку топлива и сахара по завышенной стоимости за взятку в 10% от стоимости контрактов. Данилов применил повышающие коэффициенты и завысил цену контрактов. Затем Коршунов заключил контракты с "Энергоресурсом" на поставку автомобильного топлива на 940 млн рублей, что на 114 млн выше рыночной стоимости топлива.

В 2016 году Коршунов заключил с фирмой Дюковой контракт на поставку более 7 тыс. т сахара в учреждения ФСИН по всей стране в течение 20 дней, что было заведомо невыполнимо. Он официально признал контракт выполненным без нарушений и перечислил более 399 млн рублей аффилированной Дюковой фирме, более чем 43 млн рублей из этих денег соучастниками были похищены. После этого Коршунов и Алексеева потребовали от Дюковой ранее оговоренную взятку в 40 млн рублей и получили ее часть в размере 1,5 млн рублей от посредника, Анны Рибицкой. В 2015 году Дюкова освободила Алексееву от долга ее организации в 2 млн рублей за общее покровительство со стороны последней, всего обвиняемые государству причинили ущерб на более чем 155 млн рублей.

Олег Коршунов был задержан 13 сентября 2017 года, в отношении него возбуждено шесть уголовных дел. Три из них связаны с мошенничеством при выполнении контрактов на закупку обуви, одно - с растратой при закупке сахара и горюче-смазочных материалов, одно - со злоупотреблением полномочиями в ходе строительства СИЗО в Крыму, еще одно - с получением взятки.