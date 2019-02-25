Le Monde: прокуратура Парижа прекратила дело в отношении Бессона об изнасиловании Ван Рой

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Парижа закрыла дело о возможном изнасиловании актрисы Сэнды Ван Рой сценаристом и продюсером Люком Бессоном после девяти месяцев расследования. Об этом в понедельник сообщила газета Le Monde со ссылкой на адвоката Бессона Тьерри Марембера.

"Люк Бессон удовлетворен решением прокурора об отклонении обвинений, выдвинутых Ван Рой", - отметил адвокат. По его мнению, прокуратура приняла свое решение после "очень тщательного расследования".

В середине мая стало известно, что 27-летняя актриса Сэнд Ван Рой обратилась с жалобой в один из полицейских комиссариатов Парижа, обвинив 59-летнего Бессона в изнасиловании. По ее словам, инцидент произошел во время встречи с Бессоном в отеле Le Bristol, расположенном недалеко от Елисейского дворца.

Согласно показаниям актрисы, Бессон подсыпал наркотики ей в чай, а когда она потеряла создание, изнасиловал. Очнувшись поздно вечером, она вспомнила об инциденте и связалась с полицией. Однако токсикологический анализ крови, взятый у актрисы в конце мая, оказался отрицательным.