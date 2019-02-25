Студент МГУ покончил с собой в общежитии вуза

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Студент химического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова покончил с собой в общежитии университета. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе химического факультета вуза.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что в общежитии МГУ на Воробьевых Горах нашли 23-летнего студента химического факультета, он был без сознания.

"К сожалению, студента спасти не удалось, он скончался. Создана специальная комиссия, которая занимается выяснением причин", - сообщили ТАСС на факультете.