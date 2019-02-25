СМИ: Шакира 12 июня даст показания в суде Испании из-за возможной неуплаты налогов

МАДРИД, 25 февраля. /ТАСС/. Суд населенного пункта Эсплугес-де-Льобрегат в Испании принял к рассмотрению иск прокуратуры против певицы Шакиры из-за возможного уклонения от уплаты налогов. Об этом сообщила в понедельник газета El Periodico.

По ее информации, исполнительница вызвана для дачи показаний 12 июня. Певицу подозревают в шести преступлениях, связанных с неуплатой подоходного налога и налога на имущество в период с 2012 года по 2014 год. В общей сложности речь идет о €14,5 млн.

Считается, что с 2011 года исполнительница проживала в каталонской столице с защитником испанского футбольного клуба "Барселона" Жераром Пике. Согласно испанским законам, как только человек проживает на территории страны более полугода, он автоматически становится налоговым резидентом пиренейского королевства. Это означает, что он должен платить налоги за все доходы, в том числе полученные за рубежом.

42-летняя Шакира известна не только как певица, но и как автор песен, танцовщица, музыкальный продюсер, хореограф и модель. Ее считают наиболее успешной латиноамериканской артисткой, добившейся успеха как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных рынках. В числе ее наград - пять МTV Video Music Awards, две Grammy, семь Billboard Music Awards. У нее есть звезда на "Аллее славы" в Лос-Анджелесе, она считается одним из самых продаваемых исполнителей всех времен.