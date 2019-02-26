Виновник в ДТП с автобусом на юге Москвы получил 86 штрафов с августа 2018 года

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Водитель Mercedes, спровоцировавший ДТП с участием рейсового автобуса на юге Москвы, получил 86 штрафов за нарушение ПДД с августа 2018 года. Об этом сообщается в Twitter ЦОДД.

Ранее в столичном управлении ГИБДД сообщили, что рейсовый автобус врезался в фонарный столб на Каширском шоссе в Москве после столкновения с легковым автомобилем. В результате ДТП пострадали три человека.

"Водитель машины совершил резкий маневр и столкнулся с автобусом, из-за чего последний отбросило в мачту городского освещения. Трем пострадавшим в автобусе оказана медпомощь. Водитель мерседеса - виновник ДТП с автобусом - часто нарушает ПДД. У него с августа 2018 года 86 штрафов", - говорится в сообщении.