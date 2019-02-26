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Поезда Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы следуют с увеличенными интервалами

На перегоне между Тушинской и Щукинской поезд стоит 15 минут

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Технический сбой произошел на одном из участков Таганско-Краснопресненской линии московского метро, из-за чего интервал движения поездов на ней сильно увеличен. Об этом ТАСС сообщили по горячей линии столичной подземки.

"Произошел технический сбой, поэтому поезда идут с увеличенными интервалами. Через некоторое время их график движения будет восстановлен", - сказали в метро.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, на перегоне между Тушинской и Щукинской поезд стоит уже 15 минут.

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