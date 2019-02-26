Один из трех пострадавших в ДТП на Невском проспекте в Петербурге выписан из больницы

Возле здания бизнес-центра "Невский плаза" BMW X-6 выехал на тротуар и врезался в людей. Гражданин США и жительница Москвы погибли на месте, троих людей госпитализировали. Накануне суд отправил в СИЗО предполагаемого виновника ДТП Мурада Касымова.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Один из трех пострадавших в ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, где ночью 24 февраля иномарка врезалась в прохожих, выписан из Мариинской больницы. Об этом сообщили во вторник ТАСС в медицинском учреждении.

Как сообщила вице-губернатора города Анна Митянина, двое пострадавших остаются в больнице. "Мужчина - в удовлетворительном состоянии и женщина - в стабильно тяжелом состоянии", - написала она в своем микроблоге в Twitter.

После ДТП Касымов не стал скрываться и был задержан на месте происшествия. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил ГСУ по Санкт-Петербургу оперативно подключиться к выяснению обстоятельств ДТП на Невском проспекте. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате следственного комитета.

Касымов был лишен водительских прав еще в ноябре 2018 года. Теперь мужчине вменили нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Обвинение по соответствующей статье ему уже предъявлено. Куйбышевский районный суд Петербурга заключил его под стражу до 23 апреля 2019 года, в суде Касымов заявил, что раскаивается.