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Бизнес-джет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Шереметьево

На борту самолета находились пять человек

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Экипаж и пассажиры не пострадали в результате инцидента с бизнес-джетом в Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Подтверждаем (факт выкатки самолета за пределы взлетно- посадочной полосы - прим. ТАСС). С экипажем и пассажирами все в порядке, - сообщили в аэропорту. - Шереметьево работает штатно. Рейсы выполняются по расписанию".

Как ранее сообщил телеграмм-канал 112, самолет бизнес-класса Gulfstream авиакомпании Jet Air Group выполнял рейс Баку-Москва. После приземления при рулении к месту посадки он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Всего на борту, по данным канала, находились пять человек.

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