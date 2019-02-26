Арестованный в Финляндии по делу Airiston Helmi россиянин освобожден из-под стражи

ХЕЛЬСИНКИ, 26 февраля. /ТАСС/. Гражданин России, арестованный в прошлом году в Финляндии по делу об отмывании денег, в рамках которого состоялись обыски в компании Airiston Helmi, во вторник освобожден из следственного изолятора. Об этом сообщила пресс-служба Центральной криминальной полиции Финляндии.

"Полиция считает, что для содержания под стражей больше нет предпосылок, поскольку предварительное расследование продлится долго. Мужчина сегодня был освобожден из СИЗО, однако он по-прежнему является подозреваемым", - сказал руководитель расследования Томи Таскила. По его словам, следствие займет еще несколько месяцев.

В начале декабря Окружной суд финского региона Варсинайс-Суоми уже освободил из следственного изолятора 51-летнего гражданина Эстонии, также проходившего по этому делу. В отношении эстонца выдвинуты подозрения в оказании помощи в уклонении от налогов.

Под арестом тогда был оставлен только 36-летний гражданин России. Его подозревают в уклонении от налогов с отягчающими обстоятельствами.

Оба мужчины связаны с фигурирующей в деле компанией Airiston Helmi, один из них ранее входил в ее правление. Первое решение об их аресте было принято на заседании суда 25 сентября 2018 года.

В ходе обысков была изъята также крупная сумма денег - почти €3 млн. Представитель компании потребовал через суд ее возвращения, однако получил отказ - срок изъятия продлен судом до января 2020 года. Вопрос будет вновь рассмотрен судом второй инстанции весной.

Дело Airiston Helmi

24 сентября 2018 года финская Центральная криминальная полиция подала в суд прошение об аресте россиянина и эстонца по делу, по которому ранее прошли обыски в том числе в помещениях компании Airiston Helmi. Компания специализируется на управлении недвижимостью. По сообщениям финских СМИ, Силы обороны Финляндии ранее были обеспокоены тем, что эта компания приобретала недвижимость недалеко от их стратегических объектов.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время рабочего визита в Хельсинки в сентябре пообещал Финляндии помочь в расследовании действий гражданина РФ, если к российской стороне поступит обращение по правоохранительным каналам.